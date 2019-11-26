Son Dakika Haberleri: Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı - Son Dakika

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

7 saat önce

Isparta'da polis aranan 43 kişiyi yakaladı.

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı, System.String[]

Isparta'da polis aranan 43 kişiyi yakaladı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.


Polisin 18 - 24 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, 'Yaralama' ve 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçları olmak üzere 2 dosyadan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.N. - 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçları olmak üzere 2 dosyadan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.M. 'Yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D.D., 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan V.B. ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.S.'nin de aralarında bulunduğu 43 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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