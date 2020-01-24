Isparta'da çeyiz eşyası satılan iş yerinde korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da çeyiz eşyası satılan iş yerinde korkutan yangın - Son Dakika

Isparta'da çeyiz eşyası satılan iş yerinde korkutan yangın

6 saat önce

Isparta'da çeyiz malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Isparta'da çeyiz eşyası satılan iş yerinde korkutan yangın, System.String[]

Isparta'da çeyiz malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İş yerinin bodrum katında başladığı tahmin edilen yangın nedeniyle etrafı duman kaplarken, kumaştan yapılan eşyaların tutuşmuş olması da söndürme çalışmalarını güçleştirdi.


Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'ndeki 1753.Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Matbaacılar Caddesi olarak bilinen bölgede Münevver B.T.'ye ait çeyiz malzemesi satışı yapılan 3 katlı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki kumaştan yapılan eşyaların tutuşmasıyla etrafı duman kaplayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra içerideki dumanın tahliyesi için pervaneli bir araç da kullandılar. Yangının çıktığı sokağın belli saatlerde trafiğe kapalı alan olması ve sokakların dar olması da itfaiyenin müdahalesini güçleştirdi. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında güçlükle söndürülebildi.


İş yerinde yangın nedeniyle büyük maddi zarar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangının elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:03 Kaynak: İHA
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