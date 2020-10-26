Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çıktı, ihraç süreci başladı - Son Dakika

CHP'nin Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi Twitter hesabından yaptığı, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik hakaret içeren paylaşımı büyük tepki topladı. Kılınç, paylaşımını kaldırarak özür videosu yayınlarken, CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, İlayda Kılınç'ın partiden kesin ihracına yönelik sürecin bugün başlayacağını söyledi.

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, dün akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi Twitter'daki 'ilaydaakilinc' adlı hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşım paylaştı. Kılınç'ın tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandı.

İlayda Kılınç'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda tepki aldı. Bunun üzerine İlayda Kılınç, paylaşımını kaldırdı.ÖZÜR VİDEOSU YAYINLADIİlayda Kılınç, büyüyen tepkiler üzerine yine Twitter hesabından özür videosu yayınladı. Özür videosunda, "Tüm Trabzon halkından Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok çok özür diliyorum" diyen Kılınç, "Yapmış olduğum paylaşımın Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen benimle alakalıdır. Sorumluluk da sadece ve sadece bana aittir. Taraftarlık duygumun bastırılmasında kendime hakim olamayıp yapmamam gereken bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımımdan dolayı gerçekten çok pişmanım. ve bu pişmanlığımı da tüm kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok çok özür diliyorum. Bir daha da böyle bir paylaşımın söz konusu olamayacağı konusunda, yaşanmayacağı konusunda söz veriyorum" dedi.BAŞKAN HALICI: KESİN İHRAÇ EDİYORUZ

CHP İl Başkanı Yalım Halıcı ise, "İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır. Bugün saat 15.00'te parti disiplin kurulumuz bu gündem maddesiyle toplanacaktır. Kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk edilecek. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz" dedi.