Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2) - Son Dakika

Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)

26.10.2020 13:13
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2), System.String[]

TRABZON MİLLETVEKİLİ, ISPARTA İL BAŞKANINI ARADICHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın, Trabzon ve Trabzonsporla ilgili Twitter hesabından yaptığı tepki çeken paylaşımla igili CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Isparta İl Başkanı'nı aradığını duyurdu.

TRABZON MİLLETVEKİLİ, ISPARTA İL BAŞKANINI ARADI

CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın, Trabzon ve Trabzonsporla ilgili Twitter hesabından yaptığı tepki çeken paylaşımla igili CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Isparta İl Başkanı'nı aradığını duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Isparta İl Gençlik Kolları üyesi bir gencin fanatizm psikolojisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı talihsiz ve bir o kadar da seviyesiz paylaşımı için Isparta İl Başkanı'mızı aradım. İl başkanımız kabul edilemez bulduğu ifadelerden dolayı üzüntülerini ve özürlerini iletti ve ilgili hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemlerini başlatacaklarını söyledi" dedi.

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ AYVAZOĞLU'DAN TEPKİ AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da sosyal medya hesabından, CHP Genel Merkezi'ne uyararak, "İtler istiyor diye aslanlar ölmez. Trabzon da Türkiye'dir yıkılmaz! Edep makamını es geçen bu 'tür' için bir şeyler yapılmalı! Ey @herkesicinCHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın" paylaşımını yaptı.'TRABZON  TÜRKİYE'NİN ÇİMENTOSUDUR'Kılınç'ın paylaşımına Trabzonlular da tepki gösterip, durumu kınadıklarını söylediler.Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Fındıkçı, yapılan paylaşımın çok talihsiz olduğunu, özellikle bir anne adayı tarafından yapılmasının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Talihsiz bir açıklama. Biz birçok deplasmanlara gidiyoruz, dostluk yemekleri yiyoruz. Ama iş başka konulara gelince herkes bize sırtını dönüyor ve küfrediyor. Trabzon şehri Türkiye'nin çimentosudur. Bu şehre insan aç gelse tok döner. Öyle bir şehrimiz var. O arkadaş konuşuyorken önce Trabzon'u bilecek, sonra konuşacak. Trabzon'u ağzına alırken herkes haddini bilecek. Trabzon vatanını, milletini seven bir şehirdir. Bizim Fenerbahçe ile bir husumetimiz var ama hiçbir zaman 'yansın Kadıköy, yok olsun' demedik. Sonuçta insanız, bu bir maç. Yenmek, yenilmek, berabere kalmak var. Bir maç var diye özellikle anne adayı bir kadının Trabzon halkı için bunları söylemesi bizi çok üzdü. Kendisi özür dilemiş ama bir şeyi bilinçli dedikten sonra özür dilemenin anlamı yok" dedi.'HERKES DİKKAT ETMELİ'Trabzonlu Muhammet Can, "Böyle bir paylaşımı ne şekilde olursa olsun, kim yaparsa yapsın kınıyorum. Büyük yanlış yapmışlar" derken, Hasan Uz da "Bir kişinin söylediğini topluma mal etmemek lazım ancak bunu söyleyenin ağzı ağız değil. Kendini bilmez birisi. Herkesin ağzını tutması, dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.'TRABZON TÜRKİYE'NİN T'SİDİR'Bu tür paylaşımların düşmanlık tohumları ektiğini kaydeden Mustafa Alagöz, "Özellikle konum sahibi insanların böyle paylaşımlar yapması hoş değil. Toplumu rencide edecek veya bir kesimin düşmanlığını kazanacak şeyler paylaşmamak gerekir. Paylaşımı okuyunca şaşırdım. Maç öncesi kulüp ve şehirler arasında hiçbir gerginlik yokken buna ne gerek vardı? Bu paylaşımlar düşmanlık tohumları eker gibi bir his uyandırıyor" dedi.'KADIN OLARAK O PAYLAŞIMI KINIYORUM'Havva Aydoğdu, "Bir kadın olarak yapılan o paylaşımı kınıyorum. İnsanlarımıza yakışmıyor. Kültür, örf, adetlerimizi unutmayalım. Her şeyi devletten beklemeyelim. Ailemizden ne gördüysek fertlerimizi o şekilde eğitirsek, daha iyi yerlere geleceğimizi umut ediyorum" derken, Trabzonspor taraftarı Abdülkerim Karabela, "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak. Trabzonlu, Urfalı, Mardinli, Egeli hepimiz aynı kanı taşıyoruz. Yapılan paylaşım çok kötü ve yanlış" diye konuştu.

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/TRABZON,

Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)
Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Isparta, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Genç ressam Sinem Demirci'nin son çalışması büyük beğeni topladı Genç ressam Sinem Demirci'nin son çalışması büyük beğeni topladı         
12:32
Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz         
12:01
iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu         
11:47
Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu         
11:39
Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor         
11:01
Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi         
10:56
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı         
09:54
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı         
09:39
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 13:34:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei