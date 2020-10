Isparta'da CHP'li Kılınç'ın 'Trabzon' paylaşımı tepki çekti, ihraç süreci başladı (2) - Son Dakika

TRABZON MİLLETVEKİLİ, ISPARTA İL BAŞKANINI ARADI

CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın, Trabzon ve Trabzonsporla ilgili Twitter hesabından yaptığı tepki çeken paylaşımla igili CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Isparta İl Başkanı'nı aradığını duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Isparta İl Gençlik Kolları üyesi bir gencin fanatizm psikolojisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı talihsiz ve bir o kadar da seviyesiz paylaşımı için Isparta İl Başkanı'mızı aradım. İl başkanımız kabul edilemez bulduğu ifadelerden dolayı üzüntülerini ve özürlerini iletti ve ilgili hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemlerini başlatacaklarını söyledi" dedi.

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ AYVAZOĞLU'DAN TEPKİ AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da sosyal medya hesabından, CHP Genel Merkezi'ne uyararak, "İtler istiyor diye aslanlar ölmez. Trabzon da Türkiye 'dir yıkılmaz! Edep makamını es geçen bu 'tür' için bir şeyler yapılmalı! Ey @herkesicinCHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın" paylaşımını yaptı.'TRABZON TÜRKİYE'NİN ÇİMENTOSUDUR'Kılınç'ın paylaşımına Trabzonlular da tepki gösterip, durumu kınadıklarını söylediler.Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Başkanı Mehmet Fındıkçı, yapılan paylaşımın çok talihsiz olduğunu, özellikle bir anne adayı tarafından yapılmasının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Talihsiz bir açıklama. Biz birçok deplasmanlara gidiyoruz, dostluk yemekleri yiyoruz. Ama iş başka konulara gelince herkes bize sırtını dönüyor ve küfrediyor. Trabzon şehri Türkiye'nin çimentosudur. Bu şehre insan aç gelse tok döner. Öyle bir şehrimiz var. O arkadaş konuşuyorken önce Trabzon'u bilecek, sonra konuşacak. Trabzon'u ağzına alırken herkes haddini bilecek. Trabzon vatanını, milletini seven bir şehirdir. Bizim Fenerbahçe ile bir husumetimiz var ama hiçbir zaman 'yansın Kadıköy , yok olsun' demedik. Sonuçta insanız, bu bir maç. Yenmek, yenilmek, berabere kalmak var. Bir maç var diye özellikle anne adayı bir kadının Trabzon halkı için bunları söylemesi bizi çok üzdü. Kendisi özür dilemiş ama bir şeyi bilinçli dedikten sonra özür dilemenin anlamı yok" dedi.'HERKES DİKKAT ETMELİ'Trabzonlu Muhammet Can , "Böyle bir paylaşımı ne şekilde olursa olsun, kim yaparsa yapsın kınıyorum. Büyük yanlış yapmışlar" derken, Hasan Uz da "Bir kişinin söylediğini topluma mal etmemek lazım ancak bunu söyleyenin ağzı ağız değil. Kendini bilmez birisi. Herkesin ağzını tutması, dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.'TRABZON TÜRKİYE'NİN T'SİDİR'Bu tür paylaşımların düşmanlık tohumları ektiğini kaydeden Mustafa Alagöz , "Özellikle konum sahibi insanların böyle paylaşımlar yapması hoş değil. Toplumu rencide edecek veya bir kesimin düşmanlığını kazanacak şeyler paylaşmamak gerekir. Paylaşımı okuyunca şaşırdım. Maç öncesi kulüp ve şehirler arasında hiçbir gerginlik yokken buna ne gerek vardı? Bu paylaşımlar düşmanlık tohumları eker gibi bir his uyandırıyor" dedi.'KADIN OLARAK O PAYLAŞIMI KINIYORUM'Havva Aydoğdu, "Bir kadın olarak yapılan o paylaşımı kınıyorum. İnsanlarımıza yakışmıyor. Kültür, örf, adetlerimizi unutmayalım. Her şeyi devletten beklemeyelim. Ailemizden ne gördüysek fertlerimizi o şekilde eğitirsek, daha iyi yerlere geleceğimizi umut ediyorum" derken, Trabzonspor taraftarı Abdülkerim Karabela, "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak. Trabzonlu, Urfalı, Mardinli, Egeli hepimiz aynı kanı taşıyoruz. Yapılan paylaşım çok kötü ve yanlış" diye konuştu.

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/TRABZON,