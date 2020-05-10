Isparta'da çiçekçilere Anneler Günü dopingi - Son Dakika

Isparta'da çiçekçilere Anneler Günü dopingi

ISPARTA (İHA)- Isparta'da yeni tip korona virüs sürecinde müşteri potansiyelinde ciddi düşüş yaşayan çiçekçiler, Anneler Günü dolayısıyla rahat bir nefes aldı. Yoğunluğa yanıt verebilmek için kurye sayısını arttıran çiçekçiler, siparişlere yetişebilmek adına yoğun mesai harcadı.

Isparta'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla işleri durma noktasına gelen çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Çiçekçiler, hem mağazada hem de telefonla sipariş veren vatandaşların taleplerine yetişmeye çalıştı. Kurye sayılarını da arttıran çiçekçiler, verilen siparişleri vaktinde ulaştırmak için yoğun mesai harcadı.

"Korona virüs sürecindeki kaybımızı Anneler Günü'nde telafi etmek istiyoruz"

Çiçekçi Onur Alican Övey, koronavirüs sürecinde 2 aydır çalışmayı unuttuklarını belirterek, Anneler Günü dolayısıyla kayıplarını telafi etmeye çalıştıklarını söyledi. Övey, "Korona virüs salgını sürecinde iş yerlerimiz açıktı ama müşteri potansiyelimiz çok düştü. Mağazamızda personellerimizle vakit geçirdik, o da iyi oldu. Ama maddi yönden çok büyük kaybımız var. Anneler Günü'nde yoğunluk arttı. Korona virüs sebebiyle insanların aile bağları, anne sevgisi daha da arttı. Bu nedenle geçen yıla göre çok daha fazla bir yoğunluğumuz var" dedi.

"Annelere en çok orkide ve gül gönderildi"

Anneler Günü siparişlerini bir hafta önceden almaya başladıklarını kaydeden Övey, 20 gündür bu özel güne hazırlandıklarını ve son 3 gündür de siparişleri hazırlamaya başladıklarını söyledi. Övey, "Bugün daha yoğun geçiyor. Dün çoğu ürünümüz bitti ve yeni ürünler geldi, onların satışına devam ediyoruz. Bugün en çok annelere orkide ve gül gitti. Isparta'nın gülü olmasa da anneleri gülsüz bırakmadık. Gül satışımız çok fazlaydı" diye konuştu.