Son Dakika Haberleri: Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef oldu

46 dakika önce

Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef olduISPARTA - Isparta'da küçükbaş hayvanların bulunduğu besihanede çıkan yangında 2 hayvan telef oldu.

Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef oldu

ISPARTA - Isparta'da küçükbaş hayvanların bulunduğu besihanede çıkan yangında 2 hayvan telef oldu.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bozanönü köyü yolu üzerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yakup Yıldız'a ait besihanede nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte söz konusu yere Isparta Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbardan kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yaptı.

Yapılan incelemede, çıkan yangın sonucu 2 küçükbaş hayvanın yanarak telef olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu ayrıca, besihanede de maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangın kesin çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonunda netlik kazanacak.

Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef oldu

İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi
Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 01:22:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da çıkan besihane yangınında 2 hayvan telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]