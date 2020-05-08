Isparta'da çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı - Son Dakika

Isparta'da çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

ISPARTA - Ispartada merkezde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre olay, hastane caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Dükkandan çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine oley yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İşyerinin kapısını kırarak içerideki yoğun dumanı makine yardımı ile tahliye eden ekipler içeri girdiler. Elektirik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası dükkan içerinde mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.