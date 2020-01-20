Isparta'da çıkan yangında, iki ev ve bir traktör yandı - Son Dakika
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Isparta'da çıkan yangında, iki ev ve bir traktör yandı

6 saat önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yangında, iki ev ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da çıkan yangında, iki ev ve bir traktör yandı, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yangında, iki ev ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kurusarı köyünde Ali Kiriş'e ait evde, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evde bulunan Kiriş ailesi dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, aynı avludaki Mehmet Kiriş'in evine sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iki ev ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Isparta, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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