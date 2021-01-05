Isparta'da cinayet iddiasıyla tutuklanan sanığın gerçek yaşının tespiti istenecek - Son Dakika

Isparta'da cinayet iddiasıyla tutuklanan sanığın gerçek yaşının tespiti istenecek

05.01.2021 18:04
Isparta'da cinayet iddiasıyla tutuklanan sanığın gerçek yaşının tespiti istenecek, System.String[]

Isparta'da Mehmet Özçelik'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 1'i tutuklu, 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Isparta'da Mehmet Özçelik'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 1'i tutuklu, 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede bıçağı kullandığı belirlenen F.G. hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından ceza istendi. F.G.'nin mahkeme kararıyla yaşını küçültmesi ve bu yüzden olay günü 18 yaşından küçük olması nedeniyle gerçek yaşının tespiti talep edilecek.

Olay, 23 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Çelik (33), A.A. ve H.C. katıldıkları düğünden çıkışta yürürken bir grupla karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Mehmet Çelik, A.A. ve H.C. bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Çelik hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler alınan F.G., İ.S., B.B. ve T.E., emniyet ekipleri tarafından saklandıkları yerde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.G. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede F.G.'nin 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından ceza alması istenirken, İ.S. ve B.B.'nin 'kasten yaralama' T.E.'nin de 'kasten yaralamaya yardım etme' suçlarından yargılanmaları talep edildi.

"Kendimi savunmak için cebimdeki bıçağı çıkardım"

İddianamede Mehmet Özçelik'in öldürüldüğü bıçağın F.G. tarafından kullanıldığının belirlendiği kaydedildi. F.G. ifadesinde alkol aldıktan sonra dolaşmaya çıktıklarını ve bu sırada karşılarından 3 kişi geldiğini, bu şahıslardan birinin arkadaşı B.B. ile tuttuğu poşetin üzerinden atlamaya çalıştığını anlattı. B.B.'nin eliyle şahsa engel olmaya çalıştığını belirten F.G., "Karşıdaki kişi B.B.'ye sarıldı. Gruptaki başka bir şahıs da B.B.'nin yakasına yapıştı. Bu sırada B.B. şahsın elini indirmeye çalışınca kafa attı. Sonra şahıslar B.B. ellerindeki muşta ile saldırmaya çalıştı. Ben kavgayı engellemeye çalışırken, enseme sert bir cisimle vuruldu. Cebimdeki bıçağı kendimi savunmak için çıkartarak etrafa salladım. Bıçağın o esnada birine denk gelip geldiğini görmedim. Sonra şahıslar kaçınca biz de bir benzin istasyonuna gittik. Bıçağı ne yaptığımı o an hatırlamıyorum" diye konuştu.

"Sırtına bıçağı sapladığını gördüm"

B.B. de ifadesinde karşı gruptan birisinin kendisine kafa attığını ve diğer şahısların sert bir cisimle vurmaya başladığını söyledi. Bu sırada yere düştüğünü anlatan B.B., "Baktığımda F.G.'nin bıçakla orman bölge müdürlüğü bahçesine doğru koştuğunu gördüm. Diğer arkadaşlarım da F.G.'nin arkasından gitti. Daha sonra arkadaşlarım geri olay yerine geldi. F.G. kafasında kan görünce tepki gösterdi ve tekrar bahçeye gitti. O sırada karşı taraftan bir şahsın sırtına bıçağı sapladığını gördüm. Olayın ardından arkadaşlarımla kaçtık" dedi.

Gerçek yaşının tespiti istenecek

Öte yandan F.G.'nin olay günü 18 yaşını doldurduğu ancak mahkeme kararıyla daha önce yaşını küçültmesi nedeniyle mahkeme sürecinde gerçek yaşının tespitinin isteneceği bildirildi. Konuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından takip edilmektedir. Söz konusu davanın duruşma safahatı henüz başlamış değildir. Bu çerçevede yargılama aşamasında maddi gerçeğin ortaya çıkartılması maksadıyla failin gerçek yaşının tespitine ilişkin mahkemeden talepte bulunulacaktır. Adaletin tecellisi için mücadele veren Cumhuriyet Başsavcılığımız kamu vicdanını rahatsız edecek herhangi bir oldubittiye asla müsaade etmeyecektir" denildi. - ISPARTA

Isparta'da cinayet iddiasıyla tutuklanan sanığın gerçek yaşının tespiti istenecek

Cumhuriyet, İddianame, Isparta, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da cinayet iddiasıyla tutuklanan sanığın gerçek yaşının tespiti istenecek - Son Dakika


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