Son Dakika Haberleri: Isparta'da cip ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Isparta'da cip ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı

4 saat önce

Isparta'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Isparta'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yatlaşık 1 saat ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Konya karayolu'nun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden Berat Çelik yönetimindeki 32 AAR 853 plakalı cip, karşı yönden gelen Zekeriya Bayındır yönetimindeki 32 EH 729 palakalı otomobille çarpıştı. Eğirdir Mahmatlar virajlarında şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada bariyerlere sıkışan otomobil demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, akordiyon gibi büzülen otomobilin sürücüsü Eğirdir Belediyesi çalışanı Zekeriya Bayındır ile eşi Dudu Bayındır ve gelini 6 aylık hamile Sevim Bayındır olay yerinde hayatını kaybetti, cip sürücüsü çelik ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ise Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobillerde sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarılarak Eğirdir Devlet Hastanesi morguna konuldu.
kaza nedeniyle karayolu 1 saat ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Taner ERDEM/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)-
Isparta'da cip ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı
Eğirdir, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:48:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da cip ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]