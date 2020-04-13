Isparta'da ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Isparta'da ciple otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi 156 Cadde'den otogar istikametine giden A.Ö'nün kullandığı 32 FZ 222 plaka ciple, 4903 Sokak'tan caddeye çıkan Yaşar Uysal (55) idaresindeki 32 FP 017 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, sıkışan otomobil sürücüsü Uysal'ı çıkardı.

Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Uysal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.