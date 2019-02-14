Isparta'da Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezi Açılıyor
1 saat önce
Isparta Belediyesi Atatürk Parkı'nın arka kısmında belediyeye ait binayı Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezine dönüştürdü.
Isparta
Belediyesi Atatürk
Parkı'nın arka kısmında belediyeye ait binayı Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezine dönüştürdü.
Isparta Belediyesi'nin yaptığı merkezde çocuklar hem eğlenebilecek hem de kendilerine yönelik hazırlanan yiyeceklerden tadabilecek. Aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirebilecekleri merkezin açılışı pazar günü saat 13.00'da gerçekleştirilecek. Çocuk Restoranı ve Eğlence Merkezinde açılış öncesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, "Bütün çocuklarımız, aileleriyle birlikte gelebilecek, eğlenebilecek ve kendileri için hazırlanan yiyeceklerden tadabilecek. Oyun alanlarında vakit geçirebilecek. Merkezimiz yaz-kış en iyi bir şekilde hizmet verecek. Merkezimizin terası da bulunuyor, bu alanda da hizmet verilecek" dedi.
"Bin 600 metrekarelik çocuk kreşi yapılıyor"
Çok yakında yeni bir tesisi daha kullanıma sunacaklarını duyuran Günaydın, "Şu anda projeleri hazır, Gölcük
yolu üzerinde güzel bir kreş yapıyoruz. Bin 600 metrekarelik düz bir alanda bunu gerçekleştiriyoruz. Her alanda, her yerde eğitimden, sağlığa kadar şehrimizde eksik gördüğü her alanı tamamlayan bir belediye konumuna geçtik. Bu kreşimizi de en kısa sürede hizmete sunacağız. Bu hizmetlerimizin çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum" diye konuştu. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:47 Kaynak: İHA
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