Isparta'da çocuklar için trafik eğitim parkı oluşturuluyor - Son Dakika

Isparta'da çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması amacıyla 5 bin 341 metrekarelik alanda çocuk trafik eğitim parkı oluşturuluyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesiyle çocuklar trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanıyor. Küçük yaşlardan itibaren trafikte uyulması gereken kurallar, güvenlik önlemleri gibi trafikte hayat kurtaracak kurallar Eğitim Parkalarında çocuklara uygulamalı olarak öğretiliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından da desteklenen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde "Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi" Çünür mahallesinde bulunan 5 bin 341 metrekarelik alanda uygulanacak. Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Isparta Belediyesi yetkilileri ile birlikte Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi'nin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Isparta Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Personeli Melek Şerefli Şençoban, alanın yeni imar planı ile birlikte trafik eğitim parkı olarak düzenlendiğini belirterek Trafik Eğitim Parkı'nın Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi ve ITSO'nun katkılarıyla hayata geçirileceğini söyledi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ise; Trafik Eğitim parkının yapımında ITSO'nun üzerine düşeni yerine getireceğini söyledi. - ISPARTA