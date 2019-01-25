Son Dakika Haberleri: Isparta'da, Çöplükte 12 Köpek Ölüsü Bulundu

Isparta'da, Çöplükte 12 Köpek Ölüsü Bulundu

1 saat önce

Isparta'da, çöplükte 12 köpek ölüsü bulunduIsparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki çöp depolama alanında, 12 köpek ölüsü bulundu.

Isparta'da, çöplükte 12 köpek ölüsü bulundu

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki çöp depolama alanında, 12 köpek ölüsü bulundu. Isparta Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, hayvanların telef olmasıyla ilgili sorumluların bulunup, cezalandırılması için tüm şikayetleri yaptıklarını söyledi.

Yenişarbademli ilçesinde bulunan çöplük alana, hayvanları beslemek için giden Isparta Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Asem, çok sayıda köpek ölüsü ile karşılaştı. Jandarma ve belediyeye haber veren Asem, köpeklerin yüksek olasılıkla ateşli silahla vurulduğunu söyledi. Zaman zaman çöplük alanlarına giderek, hayvanları beslediklerini belirten Asem, Bu kez böylesine korkunç bir manzarayla karşılaştık. Nasıl öldürüldükleri inceleme sonunda ortaya çıkacak. Ancak bizim gördüğümüz kadar aralarında ateşli silahla vurulmuş olanlar var. Bu çok önemli bir noktadır dedi.

Çöplerin arasından 12 köpek ölüsü çıkardıklarını, jandarma ve belediye ekiplerinin bu yönde tutanak tutuğunu vurgulayan Aynur Gül Asem, Bu sayı daha da fazla olabilir. Görebildiğiniz bu kadardı. Elimizle çıkarttığımız sayı 12. Sorumluların bulunup cezalandırılması için tüm şikayetlerimizi yaptık diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:17 Kaynak: DHA

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