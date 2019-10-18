- Isparta'da Cumhuriyet Kupası'nın sahibi belli oldu

Liselilerin basketbol maçında yaklaşık 2 bin 500 seyirci ile rekor kırıldı

ISPARTA - Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen Liselerarası Genç Erkekler Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Isparta Doğa Koleji, Final Okulları'nı 66-46 yenerek Cumhuriyet Kupası Şampiyonu oldu.

Isparta 6 Mart Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmayı Burak Mert Demirtaş, Hakan Yiğit ve Ünal Gündoğdu isimli hakemler yönetti.

Karşılaşmayı Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, her iki okulun kurucuları, müdürleri, öğretmenleri ve yaklaşık 2 bin 500 dolayında sporseverler izledi.

Rekor seyircinin olduğu maçta 6 Mart Spor Salonu tarihi günlerinden birini yaşadı. Futbol maçlarında yaşanan seyirci ilgisi Isparta'da basketbolda da zirve yaptı. Karşılaşma sonunda derece alan okullara protokol üyeleri tarafından verildi. Barış Harekatı'na da destek veren öğrenciler, Türk Bayraklarıyla Mehmetçiği destekleyen slogan attılar.