Son dakika haberleri: Dağcılardan Sarıkamış şehitlerini anma tırmanışı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dağcılardan Sarıkamış şehitlerini anma tırmanışı
23.12.2020 23:01
Son dakika haberine göre Isparta'da Arena Dağcılık Kulübü sporcuları, Sarıkamış'ta 106 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçikler anısına Akdağ Baca Tepe'ye tırmandı.
Isparta'da Arena Dağcılık Kulübü sporcuları, Sarıkamış'ta 106 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçikler anısına Akdağ Baca Tepe'ye tırmandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte lisanslı 16 sporcu şehitler anısına 2271 metrelik tırmanış yaptı.
Zirvede Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular, karlı tepelerden inişlerini gerçekleştirdi.
Sporcular, faaliyetlerini sorunsuz tamamlayıp Isparta'ya döndü.
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