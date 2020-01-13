Isparta'da Dart İl Birinciliği coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta'da Dart İl Birinciliği coşkusu - Son Dakika Spor

Isparta'da Dart İl Birinciliği coşkusu

6 saat önce

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen İl Şampiyonası hafta sonunda gerçekleştirildi.

Isparta'da Dart İl Birinciliği coşkusu, System.String[]

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen İl Şampiyonası hafta sonunda gerçekleştirildi.


Minikler (karma) ve Yıldızlar (kız-erkek) ferdi müsabakalarına katılan sporcular kıyasıya mücadele etti.


Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda derece elde eden sporcular, madalyayla ödüllendirildi.


Dart Isparta İl Temsilcisi Barış Zorlu, yarışmada derece alan sporcuları kutlayarak Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Turnuvası'nda başarılar diledi. Müsabakalardaki sıralama ise şöyle gerçekleşti;


Minikler:


1. Gökhan Kılıç, 2. Nisa Gülal, 3. Nihat Kılıç.


Yıldız Kızlar:


1. Tuana Betül Geniş, 2. Pembe Nur Naltı, 3. Rümeysa Gömük.


Yıldız Erkekler:


1. Muhammet Kılıç, 2. Gökhan Kılıç, 3. Müslim Tekin. - ISPARTA

Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:41 Kaynak: İHA
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