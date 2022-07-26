19 Temmuz'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucu 3 şüpheli şahıs yakalandı. 20 Temmuz'da adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan G.D.'ye adli kontrol şartı kararı verilirken, M.Ö. ve F.S. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Olay, 19 Mayıs'ta Merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İki farklı adresten 4 adet demir bahçe kapısı çalınması üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 34 ayrı ikamet ve işyerine ait 136 saatlik güvenlik kamerası incelenirken, ayrıca yapılan saha araştırmalarında şüphelilerin G.D., M.Ö. ve F.S. isimli şahıslar oldukları tespit edildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Isparta'da demir kapı hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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