Isparta'da demir kapı hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da demir kapı hırsızları tutuklandı

26.07.2022 10:08
Isparta'da demir kapı hırsızları tutuklandı

Isparta'da iki ay önce demir bahçe kapısı hırsızlığı olayına karışan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Isparta'da iki ay önce demir bahçe kapısı hırsızlığı olayına karışan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Mayıs'ta Merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İki farklı adresten 4 adet demir bahçe kapısı çalınması üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 34 ayrı ikamet ve işyerine ait 136 saatlik güvenlik kamerası incelenirken, ayrıca yapılan saha araştırmalarında şüphelilerin G.D., M.Ö. ve F.S. isimli şahıslar oldukları tespit edildi.

19 Temmuz'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucu 3 şüpheli şahıs yakalandı. 20 Temmuz'da adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan G.D.'ye adli kontrol şartı kararı verilirken, M.Ö. ve F.S. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da demir kapı hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da demir kapı hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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