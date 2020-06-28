Isparta'da deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Isparta'da deneme amaçlı dikilen bezelye bir köyün geçim kaynağı oldu

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Garip köyünde deneme amaçlı dikilen bezelye olumlu sonuç verince köyde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda üretim başladı.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Garip köyünde deneme amaçlı dikilen bezelye olumlu sonuç verince köyde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda üretim başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu hasat yapılan bahçelerde üreticiler ile bir araya geldi.

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Barbunya fasulyesi ile her gecen gün marka haline gelen Garip Köyü, Bezeyle ile de adını duyurmaya başladı. 7 bin dekarın üzerinde fasulye ve bezeyle tarlası bulunan köyde, bu günlerde hummalı bir hasat çalışması var. Şehir dışından köye gelen mevsimlik işçiler bezelye bahçelerinde hasada başladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu bezelye hasadının yapıldı bahçelerde çiftçiler ile bir araya gelerek hasadın bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Garip köyü muhtarı Salim Çimenkaya deneme amaçlı dikilen bezelyenin olumlu sonuçlar vermesi ile birlikte 2 bin dekarın üzerinde bezelye bahçesinde üretim yapıldığını kaydetti. Üreticiler ise bezelye üretiminin fasulye göre masrafının daha az olduğunu belirterek pazarının da iyi olduğunu söylediler.

Bezelye hasadının yaklaşık 15 gün daha devam edeceği köyde temmuz ayının sonuna doğru ise fasulye hasadı başlayacak.

(İHA)

Ömer Seymenoğlu, Senirkent, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:52 Kaynak: İHA

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