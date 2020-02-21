Isparta'da, deprem ve çığ tatbikatı - Son Dakika
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Isparta'da, deprem ve çığ tatbikatı

7 saat önce

ISPARTA'da, deprem ve çığ tatbikatı gerçekleştirilirken, görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Ömer Seymenoğlu, "Planlar yazılı kaldığı müddetçe başarılı olmuyor.

Isparta'da, deprem ve çığ tatbikatı, System.String[]

ISPARTA'da, deprem ve çığ tatbikatı gerçekleştirilirken, görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Ömer Seymenoğlu, "Planlar yazılı kaldığı müddetçe başarılı olmuyor. Şimdi planları senaryoyla alanda uyguluyoruz" dedi.

Isparta Valiliği koordinasyonunda; Isparta Belediye İtfaiyesi, İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma, İl Özel İdaresi, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK), Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü (GÖLDOSK) ve Davraz Off-Road Kulübü üyelerinin desteğiyle deprem ve çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de izledi.

Deprem tatbikatı, senaryo gereği, merkez üssü Çobanisa köyü olan 6.1 büyüklüğünde depremle başladı. Depremin ardından AFAD İl Müdürlüğü'nde vali yardımcısı başkanlığında kriz merkezi oluşturularak, il genelindeki koordinasyon sağlandı. Gelen ihbarlar hızla değerlendirilerek ihtiyaç olan yerlere arama- kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depremin merkez üssü olan Çobanisa köyünde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

ÇIĞ TATBİKATI

Yangının ardından senaryo gereği Davraz Kayak Merkezi'ne çığ düştüğü ihbarını alan ekipler, bölgeye sevk edildi. Burada jandarmaya ait canlı arama köpeği 'Leo'nun çığ altında kalan kişilerin yerini tespit etmesiyle ekipler tarafından kazazedeler kurtarıldı. Karın altından çıkarılan yaralılar, UMKE ekiplerince paletli ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Daha sonra telesiyejde mahsur kalan 2 kişi de AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden başarıyla kurtarıldı. Tatbikat, kamu kurum ve kuruluşları ekipleri ile sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşan 80 kişilik ekiple gerçekleştirildi.

Gerçeğe yakın gerçekleştirilen tatbikat için görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Seymenoğlu, bu tür tatbikatların afetlere hazırlık bakımından çok önemli olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu, kağıt üzerinde bulunan afet planlarının sahada uygulanmasının ekiplere tecrübe kazandırdığını aktardı. Seymenoğlu, "Planlar yazılı kaldığı müddetçe başarılı olmuyor. Şimdi planları bir senaryoyla alanda uyguluyoruz. Planlarımızı alanda uygulamadığımız takdirde eksiklerimizi göremiyoruz. Bu organizasyon içerisinde ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri var" diye konuştu.


Ömer Seymenoğlu, Isparta, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:36 Kaynak: DHA
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