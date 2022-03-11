Depremde hasar gören tarihi camide ibadet yapılamıyor - Son Dakika
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Depremde hasar gören tarihi camide ibadet yapılamıyor

11.03.2022 10:27

Isparta'da deprem nedeniyle hasar gören 128 yıllık tarihi Yenice Cami'nde, iki buçuk yıldır kapalı olduğu için ibadet yapılamıyor.

Isparta'da deprem nedeniyle hasar gören 128 yıllık tarihi Yenice Cami'nde, iki buçuk yıldır kapalı olduğu için ibadet yapılamıyor.

Yenice Mahallesi'nde 1894 yılında yapılan Yenice Cami, 2019'da Denizli'de meydana gelen ve Isparta'da da hissedilen depremde hasar aldı. Bazı yerlerinde çatlaklar oluşan cami, ibadete kapatıldı.

Caminin kapısına "Dikkat deprem dolayısıyla camimiz ibadete kapalıdır" yazısı asıldı.

Isparta Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonrası camiye depreme dayanıksız raporu verildiğini söyledi.

Caminin yeniden ibadete açılması için İl Müftülüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan yazışmaların sonuç vermediğini anlatan Böğet, "Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olan Yenice Cami'nde aradan geçen iki buçuk yılda ne yazık ki iyileştirme çalışmaları yapılmadı." dedi.

Tarihi caminin cemaati, camilerine kavuşacağı günü bekliyor.

Depremde hasar gören tarihi camide ibadet yapılamıyor
Depremde hasar gören tarihi camide ibadet yapılamıyor
Depremde hasar gören tarihi camide ibadet yapılamıyor

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Isparta, Denizli, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremde hasar gören tarihi camide ibadet yapılamıyor - Son Dakika


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