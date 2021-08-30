Isparta'da devrilen traktörün altında kalan şehit babası hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık ekibince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Tunçbilek'in ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kazada, İbrahim Tunçbilek olay yerinde hayatını kaybetti, aynı traktörde bulunan şehidin annesi Hatice Tunçbilek ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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