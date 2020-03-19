Isparta'da dezenfekte ekipleri gece gündüz çalışıyor - Son Dakika
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Isparta'da dezenfekte ekipleri gece gündüz çalışıyor

6 saat önce

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, herkesin uykuda olduğu saatlerde Korona Virüs riskine karşın tüm cadde ve sokaklar ile vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Isparta'da dezenfekte ekipleri gece gündüz çalışıyor, System.String[]

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, herkesin uykuda olduğu saatlerde Korona Virüs riskine karşın tüm cadde ve sokaklar ile vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Isparta Belediyesi tarafından özel kıyafetli kişilerden oluşan onlarca ekip, vatandaşların ortak kullanım alanları, camiler, otogar, otobüs durakları, halk otobüsleri, umuma açık tuvaletler, çöp bidonları, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor. Gece-gündüz demeden belli bir periyot dahilinde oluşturulan eylem planı kapsamında ilaçlı, sabunlu özel dezenfekten ilaçları kullanılırken, gece yarısından itibaren, sabahın ilk ışıklarına kadar da yine ekipler arasözlerle caddeleri sabunlu suyla yıkamaya devam ediyor. Vatandaşların özellikle gün içerisinde kullandıkları umuma açık çeşmelerde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gün içerisinde oluşturulan bir diğer ekip ise resmi kurum ve kuruluşlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Isparta Belediyesi ekipleri ayrıca geçen günlerde korona virüs tehdidi son bulana kadar ziyaretlere kapattığını duyurduğu hayvan barınağında da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:34 Kaynak: İHA

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