Isparta'da dikilen laleler şehri renklendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da dikilen laleler şehri renklendirdi

26.04.2022 17:36

Isparta'da belediye ekiplerince şehrin değişik noktalarına dikilen rengarenk laleler güzel görüntü oluşturdu.

Isparta'da belediye ekiplerince şehrin değişik noktalarına dikilen rengarenk laleler güzel görüntü oluşturdu.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ulu Cami ile hamam arasında kalan ve Atatürk Anıtı'nın da ön bölümünü kapsayan alanda peyzaj çalışması yaptı. Çalışmalarda şehir merkezinin farklı noktalarında olduğu gibi bu bölgeye de laleler dikildi.

Lale dikim alanlarından biri de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı oldu. Ayrıca Kaymakkapı Meydanı, ana caddeler ve Karayolları Kavşağı'ndaki refüj de lalelerle süslendi.

Rengarenk açan lalele ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraflar çekti.

Isparta'da dikilen laleler şehri renklendirdi
Isparta'da dikilen laleler şehri renklendirdi
Isparta'da dikilen laleler şehri renklendirdi
Isparta'da dikilen laleler şehri renklendirdi

YORUMLAR
500
Bingöl ovasını kırmızıya boyayan laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu Bingöl ovasını kırmızıya boyayan laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu Laleler tarlayı renk cümbüşüne çevirdi Laleler tarlayı renk cümbüşüne çevirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da dikilen laleler şehri renklendirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:48 İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! Verdiği yanıt net oldu
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 18:11:23. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da dikilen laleler şehri renklendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement