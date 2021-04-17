Isparta'da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi - Son Dakika

Isparta'da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi

17.04.2021 12:34

Isparta'da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi Dilenci operasyonunda dilenen çocuğu yakalamak isteyen zabıtanın zor anları kameraya yansıdı -Yaşlı kadın, "O kadar parayı ne yapacaksın" diye soran zabıta personeline "Sen de ver" dedi -Isparta'da zabıtadan dilenci operasyonu...

Isparta'da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi

Dilenci operasyonunda dilenen çocuğu yakalamak isteyen zabıtanın zor anları kameraya yansıdı

-Yaşlı kadın, "O kadar parayı ne yapacaksın" diye soran zabıta personeline "Sen de ver" dedi

-Isparta'da zabıtadan dilenci operasyonu

-Birbirlerini tanımadıklarını söyleyen dilenciler gelin kaynana çıktı

ISPARTA - Isparta'da Zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanarak para isteyen kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yakalanan yaşlı bir kadın "O kadar parayı ne yapacaksın" diye soran zabıta personeline "Akşama ne yiyeceğiz, sen de ver" diyerek yanıt verdi.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı olması nedeniyle dini ve vicdani duygularını kullanarak vatandaşları rahatsız eden dilencilere göz açtırmıyor. Bu kapsamda çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde denetim yapıldı. Vatandaşlardan para isteyen 2 şahıs zabıta ekiplerince yakalandı.

Zabıta ekipleri Kavaklı camii önünde mendil satan bir şahsı yakın takibe aldı. Kameraları ve zabıtları fark eden Selma A.olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığında zabıta ekiplerince yakalandı. Dilenmediğini, mendil sattığını söyleyen Selma A., ekip aracına bindirildi. Ekipler, Kaymakkapı Meydanı'nda dilendiğini gördükleri Fikreye A. isimli kadını da yerinden kaldırarak ekip aracıyla zabıta amirliğine götürdü.

"Ekmek parasını toplamak için çıktım"

İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Fikriye A., Denizli'den geldiğini, otururken ekmek parasını toplamak için sokağa çıktığını söyledi.

Birbirlerini tanımadıklarını söylediler, gelin kaynana çıktılar

Denizli'den geldiklerini belirten Fikriye A. ile Selma A., birbirlerini tanımadıklarını söyledi ancak zabıta ekipleri bu kişilerin gelin kaynana olduğunu tespit etti. Şahısların üzerlerinden dilenerek topladıkları belirlenen toplam 152 TL çıktı. Ekipler, paralara el koyarken dilenen şahıslara para cezası uyguladı.

(MEY-ASA-.

Isparta'da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi
Isparta'da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi
Isparta'da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi
Isparta'da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi

Isparta, Denizli, Ramazan, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da dilenen yaşlı kadın zabıtadan da para istedi - Son Dakika


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