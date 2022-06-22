Isparta'da dini nikahlı eşi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi

Ayhan Y. (40), birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı ile görüşmek için dini nikahlı eşinin ailesinin yaşadığı Hızırbey Mahallesi'ndeki eve geldi. Burada Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabanca ile evin içinde rastgele birden fazla ateş etti.

2 AYLIK HAMİLEYDİ

Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı. Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı. Rabia Aydınlı'nın ilk eşinden de 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.