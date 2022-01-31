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Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü - Son Dakika

Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü

31.01.2022 22:04
Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.

Sofular Mahallesi'ndeki müstakil evde gece saatlerinde doğal gaz sobasından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Adile ve Nurettin Kaleli çifti ile kızları Gülay, yangını fark ederek evden dışarı çıkmayı başardı.

Çifttin oğulları Mustafa (19) ile Hüseyin (21) ise içeride kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri, iki kardeşin yataklarında hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kardeşlerin, doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldüklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Bu arada, dumandan etkilenerek Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne, baba ve kızlarının taburcu edildikleri belirtildi.

Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alınan Mustafa ve Hüseyin Kaleli'nin cenazeleri Sofular Mahallesi mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verildi.

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Doğalgaz, Sofular, Isparta, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenen iki kardeş öldü - Son Dakika
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