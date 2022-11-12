Emniyet harekete geçti! Çevreye kirletenler parmak izinden yakalanıyor - Son Dakika
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Emniyet harekete geçti! Çevreye kirletenler parmak izinden yakalanıyor

13.11.2022 14:33

Umuma açık alanları kirleten kişileri atıkların üzerindeki parmak izlerinden tespit eden Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu kişilere 'çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi' ve 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından adli işlem uyguluyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık alanları kirleten kişiler atıklardaki parmak izlerinden tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılıyor.

PARMAK İZİ TESPİT EDİLENLERE ADLİ İŞLEM

Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi alıyor. Parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere 'çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi' ve 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından adli işlem yapılıyor.

ATIKLAR BELEDİYE GÖREVLİLERİNCE TEMİZLENİYOR

"Yeşil Isparta Doğa Dostu Şehir" sloganıyla yürütülen uygulamada analizleri alınan atıklar, Isparta Belediyesi ekiplerince temizleniyor. Olay yeri İnceleme Şube Müdürü Komiser Sinan Akdeniz, AA muhabirine, kentteki adli olayların çözümü dışında çevreyi kirletenlerin tespitinin de yapıldığını söyledi.

"CAM GİBİ MADDELERİN YANGIN ÇIKARMASI DA ENGELLENİYOR"

Çevreyi kirletenlerin tespiti çalışmalarının paydaş kurumlarla titizlikle devam ettiğini belirten Akdeniz, "Cam şişeler, sigara izmaritleri, plastik bardaklar, plastik şişelerle çevre kirletiliyor. Vatandaşlarımız, çevrenin kirletilmemesi konusunda bilgilendiriliyor. Yaz aylarında cam ve benzeri malzemelerin yangın çıkarması da engelleniyor" diye konuştu.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet harekete geçti! Çevreye kirletenler parmak izinden yakalanıyor - Son Dakika

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