Isparta'da doktor kamp çadırında ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'nın Aksu ilçesinde görev yapan bir doktor, arkadaşlarıyla kamp yaptığı çadırda ölü bulundu.
Aksu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Deniz Akdağ, arkadaşlarıyla birlikte kamp yapmak amacıyla Pınargözü mevkisine gitti.
Akşam rahatsızlanan Akdağ, sabah arkadaşları tarafından kaldığı çadırda ölü bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin incelemesinin ardından, Akdağ'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 18:27 - Kaynak: AA
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