Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçedeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mehmet Akyol ile O.E. ve oğlu G.E. arasında henüz belirlenemeye nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine söz konusu kişiler, Dr. Mehmet Akyol'u darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri O.E. ve G.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.