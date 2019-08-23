Son Dakika Haberleri: Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası

44 dakika önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçedeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mehmet Akyol ile O.E. ve oğlu G.E. arasında henüz belirlenemeye nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine söz konusu kişiler, Dr. Mehmet Akyol'u darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri O.E. ve G.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mehmet Akyol, Isparta, Yalvaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Charlie Hebdo davası: 2 Türk mahkemeye çıkarılacak
Baba ve oğlunun doktoru dövdükleri anlar güvenlik kamerasında Marmaris'te polis 4 günde 4 yangının çıkmasının ardından eşkali belirlenen şüphelilerin peşine düştü Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 01:07:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]