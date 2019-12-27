Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası - Son Dakika
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Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası

6 saat önce

Isparta Şehir Hastanesi'nde görev yapan bir doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası, System.String[]

Isparta Şehir Hastanesi'nde görev yapan bir doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Şehir Hastanesi ortopedi ve travmatoloji servisinde görevli Operatör Doktor Yetkin Doğan, hasta Ş.K'den röntgen çektirmesini istedi. Bunun üzerine doktorla tartışmaya başlayan Ş.K, güvenlik görevlilerince hastaneden dışarıya çıkarıldı.

Kısa süre sonra tekrar hastaneye gelen Ş.K, bu kez tartıştığı Doç. Dr. Mustafa Uslu'yu darbetti. Hastane çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen polis, Ş.K'yi gözaltına aldı.

Başhekim Feridun Ruşen Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, meslektaşlarına yapılan saldırının sağlık camiasını üzdüğünü bildirdi.

Tek amacı şifa dağıtmak olan sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadığını aktaran Keskin, "Doktoruna karşı sevgisiz, saygısız, daha da ötesi şiddet içeren bu yaklaşımlar aslında insan olmanın, vatandaş olmanın gereklerinden uzaklaşmadır. Toplumun her noktasında şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Meslektaşıma yapılan saldırı kabul edilemez. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesi, Isparta, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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