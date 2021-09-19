Saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü: "Şahsın tutuklanmasına çok sevindim. Mümkün olduğunca en ağır cezayı almasını istiyorum" - Son Dakika

Isparta Şehir Hastanesinde, bir doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı.

Hastane Acil Servisinde görev yapan Dr. Baki Ünlü, bir hasta yakını tarafından darbedildi.

Başhekim Feridun Ruşen Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, odadan hastane koridoruna çıkan bir hasta yakınının, Dr. Ünlü'ye yumruk atması ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi yer alıyor.

Doktora saldıran Oğuz M, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastaneye yatışı yapılan doktor Ünlü, özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla izinle evine çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Ünlü'yü evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dr. Ünlü'nün kendi isteğiyle Isparta Şehir Hastanesinde nöbet tuttuğunu, saldırı olayına çok üzüldüğünü dile getirdi.

Dr. Ünlü de olayın olduğu sırada hastane polikliniği yeşil alanda görevli olduğunu ve ekrandan hastayı çağırdığını, muayene odasına anne, baba ve 2 çocuğun girdiğini söyledi.

İlk çocukların muayenesini yaptığını belirten Ünlü, ikinci çocuğun muayenesini yapacağı sırada içeriye bir kişinin girdiğini ve "Beyefendi dışarı çıkabilir misiniz, normal şartlarda bir hasta ve bir yakınını içeriye alabiliyoruz?" uyarısında bulunduğunu anlattı.

Kişinin, "Ben Kars, Kayseri hastanesini gördüm. Böyle bir uygulama görmedim." diye tepki gösterdiğini aktaran Ünlü, koridora çıkarak güvenlik görevlisinden yeşil alandaki polikliniklerin önünde koridorda bulunanların boşaltmasını istediğini söyledi.

"Yere düştüğümü hatırlamıyorum"

İkinci çocuğu muayene etmek için odaya döndüğünü ifade eden Ünlü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şahıs o esnada oturduğu sandalyeden ayağa kalkarak, 'Sen benim çocuğumu muayene etmek zorundasın. Benim çocuğuma bakmak zorundasın. Dışarıdaki insanlara laf yetiştirinceye kadar, benim çocuğumu çabuk muayene et.' tarzında tepkide bulundu. Bu arada şahsın eşi, adama karşı 'Sen ne yapıyorsun? Doktor beyin herhangi bir hatası yok.' diye telkinde bulunmaya başladı. Çocuğunu muayene edeceğimi kendisine söyledim. Şahıs benim bu ifademin arkasından küfür ederek üzerime doğru yürümeye başladı. Şahsın üzerime doğru yürümesiyle hemen polikliniği terk ettim. Koridora ilerledim. Bu arada tahmin ediyorum ki eşi şahsı birkaç saniye içeride tutabildi. Arkamdan şahıs koridora fırlayarak geldi. Şahsın üzerime tekrar geldiğini görünce kenara doğru ilerledim. Bana doğru bir yumruk attı. Yumruğu görmemle beraber kafamı çevirdim. Çünkü yüzüme gelirse gerçekten çok ağır yaralanabilirdim. Attığı yumruk kafatasının arka kısmında sert bir yere çarptı. O esnada yere düştüğümü hatırlamıyorum. Ama gözümü açtığımda, yine yeşil alanda görevli sağlık memuru arkadaşın şahsı iki eliyle beraber arkadan tuttuğunu gördüm. Hemen can havliyle ayağa kalkarak olay yerini terk ettim."

Ünlü, kendisini darbeden ve buna neden olan kişilerden şikayetçi olduğunu, darp raporu aldığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının özellikle salgın döneminde ciddi özveriyle çalıştığını anlatan Ünlü, "İki kızım da tıp fakültesinde okuyor. Eşim hemşire, her zaman örnek olmaya çalışıyorum. Mesleğimde yaşamış olduğum bu sıkıntıyı çocuklarıma nasıl anlatabilirim? Şahsın tutuklanmasına çok sevindim. Mümkün olduğunca en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.