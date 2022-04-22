Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

22.04.2022 00:56

Isparta'da ünlü film yapım şirketleri ve ajansların ismini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da ünlü film yapım şirketleri ve ajansların ismini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ünlü film yapım şirketleri ve ajansların ismini kullanarak "dizilerde ve filmlerde rol alacaksınız" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Isparta, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahte fotoğraf ve video çekimi de yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda birçok post cihazı, dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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