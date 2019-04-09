Son Dakika Haberleri: Isparta'da Dolu Yağışı

Isparta'da Dolu Yağışı

21 dakika önce

Isparta'da dolu yağışıIsparta'da yaklaşık 2 saat etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Isparta'da dolu yağışı

Isparta'da yaklaşık 2 saat etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Isparta'da sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, öğle saatlerinde ise dolu yağışı görüldü. Dolu yağışı aralıklarla devam ederken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde dağlar beyaza büründü, merkezde de dolu birikintileri oluştu. Dolu yağışı yaklaşık 2 saat boyunca aralıklarla sürdükten sonra etkisini yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:59 Kaynak: DHA

Sabah, Isparta, Dolu Yağışı, Güncel
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