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Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika

Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi

06.02.2022 14:41
Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi

Isparta'da donarak öldüğü iddia edilen Ramazan Nazlı'yla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Savcılık, Nazlı'nın solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan Ramazan Nazlı'nın evindeki elektrik akımının faal olduğu ve solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

"AKLEN MALÜLDÜR"

Valilikten yapılan açıklamada, Görgü Cami Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın çevreden edinilen bilgilere göre, tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildiği belirtildi.

"YALVAÇ'TA UZUN SÜRELİ KESİNTİ YAŞANMAMIŞTIR"

İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."

"SOLUNUM YETMEZLİĞİNE BAĞLI KALP DURMASI"

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Ramazan Nazlı'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Muayene sonucunda, Ramazan Nazlı isimli şahsın kesin ölüm sebebinin solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Yalnız yaşayan Ramazan Nazlı'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 5 Şubat'ta polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, eve gelen ekipler Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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Ramazan Nazlı, Cumhuriyet, Isparta, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi - Son Dakika


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