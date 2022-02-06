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Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş - Son Dakika

Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş

06.02.2022 11:26
Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş

Yoğun kar yağışı sebebiyle 3 gündür elektrik verilemeyen Isparta'da bir vatandaşın donarak öldüğü açıklanmıştı. Valilik'ten vatandaşla ilgili resmi açıklama yapıldı. Vatandaşın aklı dengesinin yerinde olmadığını belirten Valilik, evde elektriğin aktif olduğunu ve adamın komşularından gelen yardım teklifini kabul etmediğini açıkladı.

Isparta'da perşembe günü başlayan ve 9 saat boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle elektrik telleri devrildi. Belediye ekiplerinin acil olarak yol açma çalışması başlattığı kentte elektrik kesintileri yaşandı. Vatandaşların zor saatler geçirdiği Isparta'da Ramazan Nazlı isimli bir vatandaşın evinde donarak öldüğü belirtilmişti. Valilik, Nazlı'nın ölümü hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

"YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ"

Valilik Nazlı'nın yardım teklifini kabul etmediğini belirterek, "Yalvaç ilçemiz Görgü Cami Mahallesindeki ikametinde ölü bulunan vatandaşımızın çevreden edinilen bilgilere göre; tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu, komşularının yardımını kabul etmediği öğrenilmiştir" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK AKIMININ AKTİF OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Vatandaşın evinde yapılan incelemelerde elektrik akımının faal olduğunun tespit edildiğini aktaran Valilik, "İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir.Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır" açıklaması yaptı.

Isparta Valiliği, meydana gelen olayla ilgili adli ve idari incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü ve detayların yeniden vatandaşlarla paylaşılacağını belirtti.

Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili kahreden detay! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
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Ramazan Nazlı, Isparta, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş - Son Dakika
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