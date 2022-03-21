Isparta'da down sendromlu çocuklar fidan dikti - Son Dakika

"21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" ve "Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, down sendromlu öğrenciler fidan dikme heyecanı yaşadı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Isparta Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğinde düzenlenen programda, 250 çam fidanı ISUBÜ Orman Fakültesi'nin bahçesinde toprakla buluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yaptığı konuşmada, iki önemli günün denk gelmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Özel çocuklarımızla fidanlarımızı topraklara buluşturmanın yeni hayatlar kurmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler de özel öğrencilerle fidan dikerek geleceğe umut olmak istediklerini söyledi.

Down sendromlu çocukların özel olduğunu belirten Diler, "İnşallah bu anlamlı günde hep birlikte orman sevincini, orman aşkını bu genç kardeşlerimize aşılayabilirsek bahtiyar olmuş olacağız." diye konuştu.

Down sendromlu çocuğuyla etkinliğe katılan Fadime Mert de çok güzel bir duygu yaşadıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinlikte fidanları toprakla buluşturan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.