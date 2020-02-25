Isparta'da drone ve MOBESE denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da drone ve MOBESE denetimi - Son Dakika

Isparta'da drone ve MOBESE denetimi

6 saat önce

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, otoyol üzerinde şerit ihlali ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik drone ve MOBESE destekli uygulama başlattı.

Isparta'da drone ve MOBESE denetimi, System.String[]

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, otoyol üzerinde şerit ihlali ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik drone ve MOBESE destekli uygulama başlattı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere, havadan tespit yöntemiyle cezai işlem uygulanıyor.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının azaltılması, hız ve emniyet kemerinin etkin şekilde kullanımı, kural ihlallerinin yapılmaması amacıyla sürdürülen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Isparta'da polis ekipleri geçtiğimiz günlerde, Antalya yolunda sürücülerinin şerit ihlallerini drone ile havadan tespit etti. Yapılan denetim ve uygulamada çok sayıda araç sürücüsünün kural ihlali yaptığı gözlemlendi. Sürücüler ayrıca, kurallara uymaları noktasında uyarıldı. Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenmesi, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, kazaların yoğun olduğu noktalarda ihlallerin önlenmesine yönelik havadan özel trafik denetimlerinin artarak süreceği kaydedildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olası bir trafik kazasının önüne geçmek için MOBESE kameraları ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere caydırıcılık olması için cezai işlem uyguluyor. Bu konuda da ciddi bir çalışma yürüten ekipler, ortalama 60 saniye beklemeniz sizin ve başkalarının hayatını kurtarabilir diyerek uygulamayı tavizsiz sürdürüyor. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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