Isparta'da düğün konvoyu kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Isparta'da düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Düğün konvoyunda seyreden Yunus Arslan'ın kullandığı 32 LA 047 plakalı otomobil, Muzaffer Türkeş Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde Emrah Arslan yönetimindeki 32 DM 765 plakalı otomobille çarpıştı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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