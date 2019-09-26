Son Dakika Haberleri: Isparta'da "dumansız araçlar" uygulaması
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Isparta'da "dumansız araçlar" uygulaması

10 dakika önce

Isparta'da seyir halinde araçta sigara içtikleri tespit edilen iki sürücüye 306 lira para cezası kesildiİl Jandarma Komutanlığına bağlı 165 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "dumansız araçlar" uygulamasında, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Isparta'da

Isparta'da seyir halinde araçta sigara içtikleri tespit edilen iki sürücüye 306 lira para cezası kesildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 165 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "dumansız araçlar" uygulamasında, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Denetimlerde araçlarında sigara içtikleri tespit edilen iki sürücüye 306 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, kurallara uymayan 28 araca 22 bin 862 lira trafik cezasının kesildiği uygulamada, 19 araç da trafikten men edildi.

Jandarma, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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