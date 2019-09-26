Isparta'da "dumansız araçlar" uygulaması
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Isparta'da seyir halinde araçta sigara içtikleri tespit edilen iki sürücüye 306 lira para cezası kesildiİl Jandarma Komutanlığına bağlı 165 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "dumansız araçlar" uygulamasında, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:58 Kaynak: AA
Isparta'da seyir halinde araçta sigara içtikleri tespit edilen iki sürücüye 306 lira para cezası kesildi
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 165 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "dumansız araçlar" uygulamasında, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.
Denetimlerde araçlarında sigara içtikleri tespit edilen iki sürücüye 306 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, kurallara uymayan 28 araca 22 bin 862 lira trafik cezasının kesildiği uygulamada, 19 araç da trafikten men edildi.
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