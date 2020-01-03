Isparta'da 'dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca 3 maddeden ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 'dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca 3 maddeden ceza - Son Dakika

Isparta'da 'dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca 3 maddeden ceza

6 saat önce

Isparta'da spin attığı ve alkollü şekilde araç kullanabileceği ihbarında bulunulduktan sonra polisten kaçan ticari araca 3 maddeden cezai işlem uygulandı.

Isparta'da 'dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca 3 maddeden ceza, System.String[]

Isparta'da spin attığı ve alkollü şekilde araç kullanabileceği ihbarında bulunulduktan sonra polisten kaçan ticari araca 3 maddeden cezai işlem uygulandı.


Konuyla ilgili Isparta Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "30 Aralık 2019 akşamı 22.45 ila 23.10 saatleri sıralarında, 202. Cadde üzerinden şehir merkezi istikametine seyreden 32 T . plaka sayılı ticari otomobil sürücüsünün spin attığı ve alkollü olabileceği ihbarı ile ilgili kayıtlarımızın incelenmesi sonucu tespit edilen kural ihlallerine istinaden, tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1a, 47/1b ve 46/2g maddelerinden 'Görevli memurun uyarılarına riayet etmemek, Kırmızı ışık ihlali, Aksine bir işaret yoksa trafiği tehlikeye düşürecek şekilde art arda şerit değiştirmek' olmak üzere trafik idari para cezası tutanakları düzenlenmiştir" denildi. - ISPARTA

Halkla İlişkiler, Isparta Valiliği, Isparta, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
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