Düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı - Son Dakika
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Düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı

02.06.2022 16:42

Isparta'da marketin yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Isparta'da marketin yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan marketteki yük asansörü henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan market çalışanları E.Ç ve U.S, ekiplerce asansör boşluğundan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı
Düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı
Düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı
Düşen yük asansöründeki 2 market çalışanı yaralandı

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Kaynak: AA

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