Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

22.08.2022 22:42
Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Isparta'da düzenlenen 21 farklı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen 21 farklı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik son bir haftada 21 operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerle yapılan aramalarda, 46,45 gram uyuşturucu nitelikli madde, 21,38 uyarıcı nitelikli madde, 33 hap, 1,64 gram halisinojen nitelikli madde, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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