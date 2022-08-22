Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik son bir haftada 21 operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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