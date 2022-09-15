Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

15.09.2022 18:21
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yunus timlerince son bir ayda kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

19 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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