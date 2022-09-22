Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

22.09.2022 19:44
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosunca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, gözaltına alınan bir şüphelin üst aramasında 902 gram uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:22 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
18:58 Malezya Veliaht Prensi'nden Mesut Özil'i üzecek sözler: Koşmayacak bir oyuncuya para harcamam
18:28 Dans ederken iç çamaşırı gözüken ünlü oyuncu Canan Ergüder'den tepkilere dikkat çeken bir yanıt geldi
18:24 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 'Amerikan okullarında da okumadı' sözlerine Ümit Özdağ'dan cevap gecikmedi
18:02 "Terlikli İzban Kekosu" olarak damgalanan Ali Uçar, yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 19:44:34. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement