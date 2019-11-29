Son Dakika Haberleri: Isparta'da eğitilen Somalili askerler, Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu
Son Dakika Güncel Isparta'da eğitilen Somalili askerler, Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu - Son Dakika

Isparta'da eğitilen Somalili askerler, Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu

6 saat önce

Isparta'da komando temel eğitimi alan Somali askerleri için başkent Mogadişu'da Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim töreni gerçekleştirildi.

Isparta'da eğitilen Somalili askerler, Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu, System.String[]

Isparta'da komando temel eğitimi alan Somali askerleri için başkent Mogadişu'da Somali Silahlı Kuvvetlerine teslim töreni gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında 27 Nisan 2019 tarihinde başlayan temel askerlik eğitimini ve müteakiben Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/ISPARTA'da 01 Ağustos 2019 tarihinde başlayan Komando Temel Eğitimini başarıyla tamamlayarak, 14 Kasım 2019 tarihinde Somali'ye dönen 3'üncü Piyade Taburunun Somali Silahlı Kuvvetlerine Teslim Töreni, 28 Kasım 2019 tarihinde Anadolu Kışlasında (Mogadişu/SOMALİ) gerçekleştirilmiştir" denildi.

Teslim törenine; Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçi Vekili Ozan Pekin, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Mohamed,  Gnkur.Bşk.Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Piyade Albay Gaffar GÖREN, Yabancı Askeri Misyon temsilcileri ve Somalili asker aileleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Somalili askerlerin tören yürüyüşü

-Somali ve Türkiye milli marşlarının çalınması

-Somalili iki askerin konuşması

-Yemin töreni

-Askerlerin komutanlarını selamlamaları


Mogadişu, Komando, Isparta, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:36 Kaynak: DHA
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