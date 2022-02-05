Üye Girişi
Isparta'da eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika

Isparta'da eğitime 5 gün ara verildi

05.02.2022 22:09
Isparta'da eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 5 gün ara verildiği bildirildi.

Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 5 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarla, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 7 Şubat'tan itibaren 5 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personel de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacak.

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Ömer Seymenoğlu, Rehabilitasyon, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:57 Son Dakika: 3 gündür elektrik kesintileri yaşanan Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
21:51 Fenerbahçe, bu sezon eski hocalarını geçemedi: 11 puan kaybetti
21:48 Eski DEP milletvekilinden "İmralı-Edirne" yorumu: Öcalan'ın desteğiyle Erdoğan ipi göğüsler!
21:32 Gürsel Tekin'den "Niye Çırağan Sarayı'nda evlendin" eleştirilerine yanıt: Sade bir nikahtı!
21:31 Eski milli yüzücüden çirkin paylaşım! Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenince "20 tencere helva yaptım" dedi
19:05 Isparta'da donarak ölüm şüphesi: Yalnız yaşayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:26 Cinnet geçiren damat dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 22:15:43. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement