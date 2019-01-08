Son Dakika Haberleri: Isparta'da Eğitime Ara Verildi

Isparta'da Eğitime Ara Verildi

1 saat önce

ISPARTA'da, kar yağışının ardından aşırı soğuk ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezi ve bazı köylerde yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Isparta'da Eğitime Ara Verildi, System.String[]
ISPARTA'da, kar yağışının ardından aşırı soğuk ve buzlanma ihtimaline karşı kent merkezi ve bazı köylerde yarın eğitim ve öğretime ara verildi. Isparta- Konya yolu ise iki TIR'ın buzlanma nedeniyle kontrolden çıkması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Isparta'da kar yağışının ardından bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "İlimizde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuğa bağlı yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ihtimalinden dolayı öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim- öğretime 9 Ocak 2019 günü bir gün ara verilmiştir" dedi.

ISPARTA- KONYA YOLU KAPANDI

Öte yandan, Isparta- Konya yolu, Mahmatlar köyü yakınlarındaki buzlanma sonrası iki TIR'ın kontrolden çıkması nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ve trafik ekipleri kaza yapan TIR'ların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. - Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:40 Kaynak: DHA

Konya, Kar, Isparta, Güncel
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