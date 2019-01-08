Son Dakika Haberleri: Isparta'da Eğitime Ara Verildi (2)

Isparta'da Eğitime Ara Verildi (2)

1 saat önce

7 İLÇEDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİIsparta'da etkisini sürdüren soğuk havanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı Şarkikaraağaç, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yenişarbademli, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Isparta'da Eğitime Ara Verildi (2), System.String[]
7 İLÇEDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Isparta'da etkisini sürdüren soğuk havanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı Şarkikaraağaç, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yenişarbademli, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Daha önce okulların tatil edildiği Isparta merkezde hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:51 Kaynak: DHA

Gönen, Atabey, Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel
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