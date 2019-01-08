Isparta'da Eğitime Ara Verildi (2)
1 saat önce
7 İLÇEDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİIsparta'da etkisini sürdüren soğuk havanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı Şarkikaraağaç, Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yenişarbademli, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
7 İLÇEDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Isparta
'da etkisini sürdüren soğuk havanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı Şarkikaraağaç
, Atabey
, Gönen
, Keçiborlu
, Yenişarbademli
, Gelendost
ve Yalvaç
ilçelerinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Daha önce okulların tatil edildiği Isparta merkezde hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Nurettin ARKAN/ISPARTA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:51 Kaynak: DHA
Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak
Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
Hatay Valiliğinden Vatandaşlara Kritik Uyarı: O Bölgelerden Uzak Durun
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı