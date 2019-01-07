Son Dakika Haberleri: Isparta'da Eğitime Kar Tatili

Isparta'da Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Isparta merkez ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Isparta'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Isparta merkez ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, kar yağışı nedeniyle kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Yıldırım, Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitime, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçeleri genelinde ise tüm eğitim ve öğretime bir bugün ara verildiğini kaydetti. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

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